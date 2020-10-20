موانئ دبي: إنجاز 70% من أعمال الطرق والبنية التحتية من مشروع مدينة دبي الملاحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت موانئ دبي العالمية، المزود العالمي للحلول اللوجستية الذكية ومقرها دبي، اليوم عن إنجاز 70٪ من أعمال الطرق والبنية التحتية التي تبلغ تكلفتها 140 مليون درهم إماراتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع التطوير السكني والتجاري في مدينة دبي الملاحية.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل في الربع الأول من عام 2021. وسيوفر هذا المشروع عند اكتماله بنية تحتية فعَّالة ومُستدامة لمدينة دبي الملاحية وهو ما يُمَكِّنها من تقديم خدمات متطورة لمجتمع الأعمال الحديث والإسهام في تحقيق رؤية المطورين الفرعيين.

يعزز هذا المشروع مكانة مدينة دبي الملاحية كمزود رائد للخدمات البحرية. ويتعلق الإنجاز الكبير الذي تحقق حتى الآن في المرحلة الأولى من التطوير السكني والتجاري في مدينة دبي الملاحية بإكمال جميع خدمات المرافق تحت الأرض على طريق الشيخ راشد، وهو أحد الشرايين الرئيسية للمشروع والذي يوفر إمكانية الوصول إلى قطع الأراضي الخاصة بالمطورين الفرعيين والواقعة على طول منطقة الكورنيش المطلة على البحر. وتشمل الميزات الإضافية المكتملة في هذه المنطقة أيضًا البنية التحتية للطريق والإضاءة وعناصر أخرى.

أما النواحي الأخرى من العمل التي تم انجازها خلال هذه الفترة، والتي تنطبق على المشروع بأكمله، فتشمل إكتمال ما يقرب من 90٪ من خدمات الصرف الصحي العميق وتصريف مياه الأمطار، وحوالي 80٪ من شبكات المياه الصالحة للشرب ومياه مكافحة الحرائق والري والاتصالات. وتشمل الأعمال الأساسية الأخرى قيد التنفيذ حاليًا محطات الضخ الرئيسية ونقاط تخزين وتصريف المياه.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "يمثل إنجاز 70٪ من المرحلة الأولى في مشروع التطوير السكني والتجاري حسب ما هو مقرر مصدر فخر لكل من عمل في هذا المشروع المهم في مدينة دبي الملاحية. لقد تمكنت الفرق من تنفيذ مهامها في الوقت المناسب بالرغم من التحديات غير المسبوقة المرتبطة بالقيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19".

وأضاف بن سليم: "لقد أكدت الجهود المبذولة في المشروع اكتمال المرحلة الأولى بالكامل في الربع الأول من عام 2021، بما يعمل على تسليم جميع عناصر البنية التحتية الرئيسية والثانوية المتوقعة من مجتمع حديث ومستدام سيوفر للمستخدمين والمطورين الفرعيين بيئة وأسلوب حياة مثاليين. إننا نتطلع إلى استمرار نجاح مدينة دبي الملاحية ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد".

تُعد مدينة دبي الملاحية أول مركز بحري في العالم مبني لهذا الغرض، وهي شبه جزيرة من صناعة الإنسان. وبينما ينصب التركيز الأساسي لهذه المدينة على الخدمات البحرية للشركات، ستغطي هذه البيئة الاستثنائية متعددة الاستخدامات كل جانب من جوانب المتطلبات الصناعية والتجارية والترفيهية للعاملين في مجال الخدمات البحرية. ويوفر الموقع البحري للمدينة سهولة الوصول إلى الأعمال التجارية وإطلالات خلابة على ساحل دبي والميناء. وستوفر هذه التسهيلات متعددة الأغراض بيئة فريدة للمجتمع البحري العالمي.

تدمج المرحلة الأولى للبنية التحتية مدينة دبي الملاحية مع منطقة ميناء راشد (بي أند أو ماريناز) التي تشمل "مارينا فيوز" و"مارينا كيوبس" و"ماريناز" وغيرها من المرافق التجارية والسكنية الأخرى.

وهناك مراحل أخرى ستتبع هذه المرحلة: المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية (في عام 2023) والمرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة التجارية.

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