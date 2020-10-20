انتعاش سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بالإمارات منذ سبتمبر

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع هيستون سالدانا، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة «سنهايزر» الشرق الأوسط عودة قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات إلى النمو من جديد بدءاً من العام المقبل .

وذلك بالتزامن مع المزيد من الانفتاح السياحي في الدولة وانطلاق «إكسبو 2021 دبي» العام المقبل، مؤكداً انتعاش سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة بشكل تدريجي وتحسن ثقة المتسوقين منذ سبتمبر الماضي، وأن الدولة ستبقى السوق الرائد للتقنيات المتطورة وإطلاق الإلكترونيات الاستهلاكية الفاخرة في المنطقة.

وقال سالدانا على هامش مؤتمر صحفي افتراضي بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس البروفيسور فريتز سنهايزر شركة الصوتيات الرائدة في مدينة «فيديماركّ الألمانية في 1945، إن نظرته لسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات إيجابية هذا العام والعام المقبل.

وأضاف: بالطبع أثر انتشار «كوفيد-19» قطاعات مختلفة في جميع دول العالم، ولكن بالنظر إلى سوق الإمارات تحديداً فإننا نتوقع تراجعاً طفيفاً بنسبة لا تتجاوز 2 إلى 3% في مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية، وأعتقد أن هذا السوق يشهد انتعاشاً تدريجياً منذ سبتمبر الماضي، حيث حققت «سينهايزر» مبيعات قوية الشهر الماضي في دول المنطقة عموماً وبشكل خاص في الإمارات.

وبالتزامن مع المؤتمر، أعلنت «سنهايزر» عن إطلاق سماعات الأذن CX 400BT اللاسلكية والتي تتميز بصوت ستريو مذهل عالي الدقة مع صوت جهير عميق، وأوساط طبيعية واضحة وإيقاع مفصل بفضل محركات «سنهايزر» الديناميكية مقاس 7 مم.

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