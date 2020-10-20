غرفة دبي تناقش حلول الدفع الفوري للمقاولين والموردين

المصدر: دبي - البيان

نظمت شبكة غرفة دبي للاستدامة، ندوة إلكترونية حول أفضل الممارسات والآليات الخاصة بتطبيق حلول الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين المعتمدين، حضرها أكثر من 80 من ممثلي الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

هدفت الندوة إلى التعريف بأفضل الممارسات والآليات ذات الصلة بعمليات الدفع الفوري، والحلول الفعالة الخاصة بالمقاولين الفرعيين والموردين في الإمارة. وأشار المتحدثون إلى أهمية استخدام الرقمنة، وحلول الذكاء الاصطناعي، والكفاءات الإدارية، والتحليل المنهجي للمخاطر، ومعالجة الأسباب الجذرية للدفع المتأخر، باعتبارها عوامل رئيسة تسهم في تسريع عمليات الدفع عبر كافة مراحل سلسلة التوريد.

وشهدت الندوة تفاعلاً إيجابياً ومشاركات من قبل مديرين ومسؤولين يمثلون أهم الشركات في الدولة، بمن فيهم كارمن فيدال رئيس قسم المشتريات لشركة «إنجي» في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا، وجيلبرت إسبر مدير أول الاستراتيجية والتطوير في شركة «إنفوفورت»، ويوسف السعدي رئيس اكتتاب مخاطر الائتمان في «أويلر هيرميس الشرق الأوسط».

ولفت الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، إلى أن الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين، هو في صدارة المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال، مؤكداً أن التأخر في تسديد الدفعات، يعد عاملاً رئيساً في الحد من نشاطات وعمليات الشركات، والتأخير في إنجاز المشاريع.

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