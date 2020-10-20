33 مليون دقيقة اجتماعات عبر «ويبكس» بالإمارات في 3 أشهر

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشف تقرير حديث لشركة «سيسكو» أن منصة التعاون الرقمي «ويبكس» استضافت أكثر من 33 مليون دقيقة اجتماع فيديو لعملائها في الإمارات خلال 3 أشهر من 1 مارس وحتى 1 يونيو 2020، منها ما يزيد على مليون دقيقة اجتماع تم إجراؤها بخصوص معرض «إكسبو 2020 دبي» حتى الآن.

وذكر التقرير أن أكثر من 1130 من عملاء «ويبكس» في الدولة استفادوا، خلال ذروة «كوفيد 19» وانتشار سياسات العمل من المنزل والتعلم عن بعد، من المنصة في الحفاظ على اتصالهم بمختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومية والرعاية الصحية والتعليم.

وفي نفس الإطار الزمني، أجرى حوالي 21400 ألف مضيف نشط في الإمارات ما يقرب من 250 ألف اجتماع وحدث افتراضي. وتتوقع «سيسكو» أن تستمر تقنيات التعاون مثل «ويبكس» في الازدهار والنمو، حيث تعمل المؤسسات على تسريع أجنداتها الرقمية لتعزيز العلاقات وزيادة الكفاءات وتقليل النفقات العامة المتعلقة بتكاليف السفر والمكتب.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول الخليج لدى «سيسكو الشرق الأوسط»: بصفتها الشريك الرسمي للشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، ساعدت «سيسكو» في نقل القوة العاملة للحدث الضخم والتي تضم 2000 فرد إلى العمل عن بُعد من خلال منصة «ويبكس» في فترة قصيرة جداً. ويعدّ ذلك التطبيق الأوسع لمنصة «ويبكس» في الإمارات، ويضمن هذا الحل الحفاظ على بيئة آمنة وتعاونية.

وتعد سمعة «ويبكس» كأداة أساسية لتمكين الاتصال خير دليل على اهتمامنا بالاستماع إلى احتياجات عملائنا. ونحن فخورون بتقديم خدماتنا لبعض المؤسسات المرموقة في الإمارات ونؤمن أنه حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها ستبقى البرامج التعاونية ضرورية لتوفير مستقبل أكثر أماناً وتواصلاً.

رعاية صحية

وتعاونت «سيسكو» في مجال الرعاية الصحية مع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية لطرح تقنية الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الوصول إلى حلول مؤتمرات الفيديو عبر الحواسيب والهواتف الذكية بطريقة مريحة وآمنة. ويستطيع المستخدمون حجز المواعيد والتحدث مع الأطباء المختصين وتلقي الاستشارات الطبية عبر الفيديو بسهولة أكبر من أي وقت مضى. وتؤمن «سيسكو» أنها عبر تمكين بيئات الرعاية الصحية لتكون أكثر رقمية، ستتمكن من تحسين وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارات.

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