«الاتحاد للطيران» تشغل أول رحلة ركاب تجارية بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، أمس، بتشغيل أول رحلة ركاب تجارية من وإلى إسرائيل، حيث تعتبر أول شركة طيران خليجية تشغل رحلات الركاب بين البلدين لنقل أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى الدولة.

وغادرت الرحلة التاريخية، التي تم تشغيلها بالشراكة مع مجموعة «مامون»، تل أبيب، أمس، على طائرة الاتحاد «بوينغ دريملاينر 787» في رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة من إسرائيل إلى الإمارات، فيما تغادر رحلة العودة أبوظبي يوم 21 أكتوبر. وتنقل الرحلة مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبوظبي والإمارات بصورة عامّة.

وذلك بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبوظبي. ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر الماضي، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس الماضي.

فرصة تاريخية

وقال محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: إن الرحلة فرصة تاريخية لتطوير العلاقة القوية هنا في الإمارات وفي إسرائيل، ويسرّ الاتحاد للطيران أن تفتتح هذا الطريق. لقد بدأنا للتوّ باستكشاف الإمكانيات الطويلة المدى لهذه العلاقات الجديدة بين الدولتين، والتي ستسهم بدون أي شك في تعزيز اقتصاد البلدين، وبخاصة في قطاعي التجارة والسياحة، وبالتالي توفر مكاسب كثيرة للشعوب المختلفة والمتنوعة التي تتخذ من هذه المنطقة الرائعة موطناً لها.

ولكونها أحد العوامل التي تسهل التجارة، فإن الرحلات بين تل أبيب وأبوظبي سوف تنقل بضائع تجارية من وإلى نقاط معينة على امتداد شبكة الاتحاد للطيران إلى جانب المسافرين.

وبالتزامن مع هذه الرحلة واحتفالاً بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران غير إسرائيلية في الشرق الأوسط تطلق موقعاً خاصاً بالسوق الإسرائيلي باللغة العبرية والإنجليزية. ويحتوي الموقع الرسمي على معلومات مكثفة حول العمليات التشغيلية للاتحاد، ومنتجاتها وخدماتها وشبكة وجهاتها العالمية، إضافة إلى دليل سياحي لإمارة أبوظبي.

وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، فإن «الاتحاد للطيران» تعتبر واحدة من شركات الطيران الرائدة والمعروفة بخدماتها المتميزة ومقصوراتها الرائدة في قطاع الطيران والضيافة العربية.

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