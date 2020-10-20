غرفة الشارقة تروّج فرص الاستثمار بالإمارة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تأكيد مشاركتها في أعمال الدورة الرقمية من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام» من خلال حضور الجلسات الافتراضية مع ممثلي الدول والجهات المشاركة، فضلاً عن المشاركة في المعرض المصاحب عبر جناح افتراضي خاص بالغرفة.

وتسعى الغرفة إلى استعراض الإمكانات الكبيرة لبيئة الشارقة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال الدولي والجهات الاستثمارية المشاركة، إضافة إلى تسليط الضوء على سهولة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالانتساب إلى عضوية الغرفة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب المشاريع.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة أن الغرفة تنتهج استراتيجية في المشاركة بكافة الفعاليات المحلية والدولية للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة.

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