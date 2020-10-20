«إينوك» تفتتح محطة خدمة بحرية في أم سقيم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة «إينوك» محطتها الجديدة للخدمة البحرية في أم سقيم، إضافةً إلى إعلان المجموعة عزمها افتتاح محطة خدمة بحرية ثانية في «دبي هاربر»، المجمّع العصري المتكامل والمطل على الخليج العربي، في أوائل نوفمبر المقبل، لتكون سادس محطات الخدمة البحرية للمجموعة في الإمارات.

وتلبي المحطات البحرية الجديدة احتياجات أصحاب القوارب واليخوت من الوقود عبر تمكينهم من التزوّد بالوقود بمزيد من السهولة والراحة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يحظى قطاع النقل البحري في دبي بتنوعٍ فريدٍ من نوعه، حيث يضم قوارب العبرة التقليدية وقوارب هيئة الطرق والمواصلات والقوارب واليخوت الخاصة. ويأتي افتتاح محطتي الخدمة البحريتين الجديدتين تأكيداً على التزامنا الراسخ تجاه تلبية الاحتياجات المتنوعة لسكان دبي وزوارها للتزوّد بالوقود، والحفاظ في الوقت نفسه على التراث الإماراتي البحري العريق والارتقاء بمعاييره. ونأمل لمحطاتنا الجديدة أن توفّر لملاك اليخوت والقوارب أعلى مستويات الراحة والسهولة.

يذكر أن المحطة الواقعة في منطقة «أم سقيم» تمتد على مساحة 8595 قدماً مربعاً، ومزوّدة بخزانات مشيدة تحت الأرض، ومضختين مع خرطومين للتزوّد بالوقود، علاوة على مبنى مسبق الصنع يضم متجر «زووم» وغرفة التحكم.

أما محطة الخدمة البحرية الثانية في «دبي هاربر»، والتي تستعد المجموعة لافتتاحها في نوفمبر ستضم ست مضخات لتعبئة الوقود، وهي مثبّتة على جسرين عائمين يمتدان مسافة 50 متراً في البحر ويتم تزويدها بالوقود عبر خزان مشيّد تحت الأرض. وتمتد المحطة على مساحة 37,690 قدماً مربعاً، وتضم أيضاً متجراً لزووم.

وبفضل التصميم المستقبلي المُبتكر، تتميز كلتا المحطتين بتقنيات مبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع عدة مزايا تشمل نظام التدفق المتغير للمبردات (VRF) والذي يوفر 35% من الطاقة المستخدمة في تكييف الهواء مقارنة بالأنظمة التقليدية وأنظمة الإضاءة بمصابيح LED التي تسهم في تحقيق وفورات باستهلاك الطاقة بنسبة 50%. كما تحتوي المحطتان على منظومة لاستعادة الأبخرة، ولافتات بمصابيح LED عالية الكفاءة ومنظومة إضاءة بالطاقة الشمسية على الجسور العائمة.

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