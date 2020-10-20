جناح السعودية في إكسبو يطلق بوابة توظيف

المصدر: (الرياض - البيان)

أعلن جناح السعودية في إكسبو دبي إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية في مجموعة متنوعة من المجالات تتضمن خدمة العملاء، إدارة الحشود، الضيافة والبروتوكول، الصحة والسلامة.

إضافة إلى مرشدي الجولات. وستمتد فترة التوظيف طوال مدة إكسبو 2020 دبي - من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022. وقال خولة السعدون، رئيسة العمليات العامة في جناح السعودية في إكسبو: «يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي تتيح للموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة لاكتساب خبرات عالمية ترتقي بمسارهم الوظيفي. » ويمكن للمهتمين بالانضمام إلى فريق الجناح زيارة الموقع ksaexpo2020dubai.com/‏‏joinus أو التقدم عبر صفحة الجناح على موقع لينكدإن KSAExpo2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز