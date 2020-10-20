الإمارات وإسرائيل تبحثان إطلاق الإمكانات الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في قصر الإمارات في أبوظبي أمس وفداً برئاسة معالي ستيف منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، ويضم عدداً من رجال الأعمال الإسرائيليين، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، وجاسم الزعابي رئيس دائرة المالية، ومحمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الإماراتيين. وحضر من الجانب الأمريكي آفي بيركويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، وآدم بوهلر رئيس المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية، وجون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وذلك في أعقاب معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، كما تم التطرق إلى أهمية المعاهدة في فتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

والتقى رجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات المختلفة في إسرائيل بعدد من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية وكبار الشخصيات الاقتصادية في الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين، في إطار رغبة كلا الطرفين لإقامة علاقات اقتصادية مباشرة.

وخلال مأدبة عشاء، استمع الحاضرون إلى كلمات رئيسية من الطاير، ومنوشين، وجون راكولتا جونيور، كما تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية القابضة وشركة «فورتيفاي» الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.

اجتماع

كان معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، قد عقد اجتماعاً مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتقوية مجالات التعاون والتنسيق بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء أكد عبيد الطاير التزام الإمارات القوي توسيع آفاق التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والمالية مع الولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين، ولتصبح دولة الإمارات بذلك أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة.

وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل بشكل جدي لتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة، وتوفير أكبر حماية ممكنة للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل سيكون بمقام الحافز القوي لتحقيق المزيد من التعاون الإقليمي وخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتبادل الثقافي والتعليمي، وفرص خلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التشجيع على المزيد من التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

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