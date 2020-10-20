مركز عالمي لـ«سيف دينامكس» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «سيف دينامكس» افتتاح مقرها العالمي في دبي، ليكون بمثابة مركز لتوسع العمليات المستقبلية للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتخطط الشركة للاستفادة من فعاليات إكسبو دبي وقمة المدن الذكية للتواصل عبرها مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصالات المتنقلة والجهات المنظمة للقطاع والبلديات من مختلف أنحاء العالم .

ومع انتقال «سيف دينامكس» إلى دبي، ستوفر شركة RF Check التابعة لها «خدمة أمان لاسلكية» للمصادقة على التشغيل الآمن لشبكات المحمول في الإمارات وضمانه. وعدد الأجهزة المتصلة بالأجهزة اللاسلكية اليوم يقارب 10 مليارات جهاز وأكثر من 10 ملايين هوائي. وعند نضج تقنيات الجيل الخامس، سيكون هناك ما يتراوح بين 25 ـ 30 مليار جهاز و20 مليون هوائي.

ويعني التحقق من تردد أمواج الراديو من خلال RF Check سلامة قطاع الشبكات اللاسلكية من التعرض المفرط لتردد أمواج الراديو في الوقت الحالي وفي المستقبل.

يمثل استثمار «سيف دينامكس» في دبي والدولة شهادة أخرى على الدور الريادي الذي تلعبه المنطقة في تشجيع التقنيات الجديدة وفي مجال الصحة والسلامة والعامة – وبخاصة دور الإمارات. وقال د. ج. هيل، الرئيس التنفيذي لشركة «سيف دينامكس»:

«يسعدنا أن نشهد اهتمام كافة الأطراف في دبي ودولة الإمارات بكيفية الاستفادة من تقنياتنا وكيف يمكننا بالتعاون مع الإمارات أن نقود بقية العالم نحو جعل الاتصالات أكثر أماناً فيما ندعم ونشجع النمو والابتكار في الوقت ذاته. ومن المشجع أن تعمل الحكومة بجدّ لإيجاد مدن آمنة ومتطورة للمقيمين، حيث يمكننا أن نقوم بدور مهم في تقليل تعرض العاملين والسكان جميعاً لترددات أمواج الراديو».

ورحّب فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بقرار شركة «سيف دينامكس» باختيار دبي لتكون مقراً دولياً. وقال: عملنا مع فريق «سيف دينامكس» منذ سنوات وسعداء للغاية بالترحيب بهم في دبي. ويمثل استثمار الشركة شهادة بجاهزية ومرونة النموذج الاقتصادي لدبي واستعدادها لاستقبال ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التقنية المتقدمة.

وتتزامن رؤية الشركة للتوسع العالمي انطلاقاً من دبي مع استراتيجية المدينة الرامية لمواصلة النمو والتطور كمدينة ذكية عالمية، فهناك عدد من المقومات، بما فيها البنية التحتية والتشريعات والخدمات العامة والموقع الجغرافي والتي تعزز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة للمستقبل ومركز رئيسي بقلب الاقتصاد العالمي.

وأضاف: «ساهمت سياسات دبي ومبادراتها في تعزيز مكانتها الجاذبة للاستثمارات للقطاعات الجديدة والناشئة وأبرزها الاقتصاد الرقمي الذي يضم تحت مظلته شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والتواصل بين الآلات وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ».

وقال جيل أميليو، رئيس مجلس إدارة سيف دينامكس والرئيس التنفيذي السابق لآبل: «تشتهر دبي بمكانتها العالمية كمركز للابتكار والمستقبل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي العالم أجمع، وتتمتع بمكانة مميزة تتناسب مع خططنا بنشر تقنياتنا الفريدة التي تعزز سلامة العاملين في قطاع الاتصالات المتنقلة وكافة المقيمين، وتصدير تلك التقنيات إلى الدول الأخرى.

عملت حكومة دبي والإمارات على تطبيق نهج مستقبلي مبتكر، ولهذا نخطط لإطلاق منتجات أخرى تعزّز سلامة العاملين والمقيمين في المستقبل القريب».

زيارة

زار أعضاء الإدارة التنفيذية لـ«سيف دينامكس» دبي الأسبوع الماضي لعقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة دو للاتصالات وشركة اتصالات وعدد من المستثمرين.

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