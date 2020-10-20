استئناف الأعراس والمناسبات يسرّع وتيرة الانتعاش

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد مديرو فنادق وشركات سياحية أن قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بالسماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية.

وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، يصب في مصلحة القطاع، ويدعم مسيرة تعافيه من التحديات، التي فرضتها الجائحة على العالم. ولفتوا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص دبي على تسريع وتيرة الانتعاش لكل القطاعات خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها القطاع الفندقي والسياحي.

حافز مهم

وأكد حسني عبد الهادي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون أن القرار يشكل حافزاً مهماً في هذه المرحلة بالنسبة للقطاع الفندقي، ويعكس بعد النظر والواقعية العملية، التي تتسم بها آليات اتخاذ القرار في دبي بشكل عام.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة عززت أجواء التفاؤل بين كل العاملين في القطاع الفندقي، باعتبارها دافعاً إضافية لحركة الأعمال خلال الفترة المقبلة. وأشاد بتكامل الإرشادات والتدابير الاحترازية الخاصة بالمنشآت الفندقي، والتي طورتها الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الالتزام التام من قبل كل الفنادق يسهم في الحافظ على صحة وسلامة الجميع.

دفعة إيجابية

وبدوره قال أيمن عاشور مدير عام فندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا دبي: إن هذا القرار يأتي دفعة إيجابية في سبيل تحسين عجلة القطاع السياحي والفندقي في الإمارة مع الاستمرار في الالتزام بأقصى درجات الصحة والسلامة للتباعد الاجتماعي، بما يضمن صحة المجتمع والمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف: تأتي أهمية هذه الخطوة في أنها تتزامن مع الحملة الترويجية، التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لإنعاش الحركة وإعادتها لما كانت عليه، وما هي إلا تأكيد على دعم القيادة الرشيدة للمؤسسات الفندقية والسياحية، لتبقى دبي الوجهة الأولى والآمنة للسياح والأعمال على حد سواء.

وقال: «إننا في فندق البندر روتانا على استعداد تام لتلبية كل المناسبات واحتياجات الضيوف متبعين أفضل معايير السلامة، بما يضمن صحة وأمان العملاء».

وقال وليد العوا مدير فندق تماني مارينا: إن استئناف إقامة حفلات الأعراس والمناسبات يأتي كونه خطوة حيوية وإيجابية بعد فترة طويلة توقفت فيها هذه الأنشطة في ظل الإجراءات، التي فرضتها الجائحة، مشيراً إلى أن غياب هذه الفعاليات طال بتأثيراته مختلف القطاعات الخدمية المرتبطة بمجال الحفلات والمناسبات والأفراح.

واقترح العوا تكثيف الحملات التوعوية وإجراء زيارات ميدانية من قبل المفتشين المعنيين لتوعية فرق العمل في الفنادق والقاعات لتوضيح تفاصيل الإجراءات الاحترازية.

وذلك خلال الفترة الأولى لتطبيق القرار، مؤكداً أهمية الالتزام التام بكل التدابير الوقائية لضمان صحة الزوار والموظفين على حد سواء، وأشاد بالتعاون الفعال من قبل الجهات المعنية بالعمليات الرقابية على القطاع في هذا الإطار. وأشار العوا إلى أن هذا القرار مؤشر إيجابي يعزز سرعة عودة الحياة الطبيعية إلى كل القطاعات والمجالات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

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