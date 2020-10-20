مليار دولار استثمار لـ«القابضة» واللولو بمصر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية .

ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع، توقيع اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية، صاحبة سلاسل الهايبر ماركت والسوبر ماركت في الشرق الأوسط، تمهيداً لاستثمار تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الاستثمار دعماً لخطط توسعة عمليات مجموعة اللولو في مصر.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كلا الطرفين على إنشاء ما يصل إلى 30 متجر هايبر ماركت و100 متجر تجزئة مصغر (ميني ماركت)، بالإضافة إلى أحدث مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات، مما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية على امتداد الجمهورية. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار ما يصل إلى 12 ألف وظيفة، بما يشجع النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وقّع الاتفاقية محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة»، ويوسف علي موسليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو. وقال محمد السويدي: تأتي اتفاقيتنا مع مجموعة اللولو العالمية في إطار التزامنا العام تجاه الاستثمار في مصر بعد الإعلان عن تأسيس المنصة الاستثمارية المشتركة مع صندوق مصر السيادي أواخر العام الماضي. وسيتيح افتتاح هذه المتاجر بشكل تدريجي تحقيق عددٍ من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات مصر . ويسعدنا أن نتقدم بالمزيد من الدعم لجهود التعاون القائمة فعلياً بين الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة.

وقال يوسف علي موسليم: مصر سوق مهم للغاية لنمو أعمالنا، حيث توفر إمكانيات كبيرة للتوسع . ومن شأن الاتفاقية أن تمكننا من مواصلة نمو عملياتنا بجميع أنحاء مصر. واتوجه بالشكر لقيادة حكومة أبوظبي و«القابضة» لدعمهما خططنا بمصر والتي ستحقق قدراً كبيراً من المنفعة للجمهورية وشعبها.

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