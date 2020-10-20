«إمباور» ترسي عقود بناء محطة في الخليج التجاري

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ترسية مجموعة عقود لتشييد محطة التبريد الرابعة في منطقة الخليج التجاري بدبي، باستثمارات إجمالية تصل إلى 190 مليون درهم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن تبريد.

وستضيف المحطة الجديدة إلى إجمالي طاقة التبريد لمشروع إمباور في الخليج التجاري الذي يعد أكبر مشروع تبريد مناطق في العالم عند اكتماله، بطاقة إجمالية تبلغ 350 ألف طن تبريد من 6 محطات تبريد. وتأتي ترسية العقود عشية إنجاز أعمال الأساسات الخاصة بتشييد المحطة الجديدة في منطقة الخليج التجاري، والتي تشهد طلباً متزايداً على خدمات التبريد. وستبدأ المحطة إنتاج المياه المبردة في الربع الثالث من العام 2021.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن المؤسسة تقدم حالياً خدمات تبريد المناطق في الخليج التجاري عبر 3 محطات بطاقة إجمالية تصل إلى 135،000 طن تبريد، وتغطي خدماتها أكثر من 62 % من المباني المتواجدة في منطقة الخليج التجاري التي تشهد مساحتها المتبقية تواصل عمليات إنجاز المشاريع العمرانية والتجارية والسكنية والمتعددة الاستخدامات.

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