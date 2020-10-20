الإمارات تحتفظ بصدارتها في سوق العمل

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البريطانية أن الإمارات تحتفظ بصدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أداء سوق العمل، وجاذبيتها للعمالة الماهرة القادمة من أنحاء العالم.

وأفاد تقرير للمؤسسة، بأن الإمارات هي الأقل عرضة في المنطقة للمخاطر المتعلقة بسوق العمل، مضيفة أن المميزات التي تتمتع بها من ارتفاع الرواتب، إتاحة الفرصة للعمالة للتمتع بمستوى معيشي مرتفع، العيش في بيئة عصرية متقدمة، الانضمام إلى مجتمع متعدد الجنسيات والثقافات، اكتساب خبرات مهنية وفنية، تضمن لها احتفاظها بصدارة أسواق العمل الإقليمية في الجاذبية والأداء المتفوق. وتوقع أن تظل سوق العمل بالإمارات هي الأعلى أداءً وجاذبية والأقل عُرضَة للمخاطر على مستوى المنطقة.

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