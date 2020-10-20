دبي تختبر أسواق السندات

المصدر: دبي - عمرو عادل

تخطط مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، لاختبار أسواق السندات العالمية.

وعينت المؤسسة بنوكاً، منها «سيتي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد»، لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبيل الإصدار.وأفادت مصادر لـ «البيان الاقتصادي»، بأن اللقاءات مع المستثمرين كانت «إيجابية».

حيث شهدت استعراض أداء المؤسسة في 2019، حيث وصلت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 تريليون درهم، بزيادة 27.5%، مقارنة بنهاية 2018. وحققت المؤسسة صافي أرباح 25 مليار درهم بنمو 16.9%، فيما وصلت الإيرادات إلى 228 مليار درهم.

وأضافت أن السندات التقليدية المرتقبة ذات سعر فائدة ثابت، ولأجل 5 سنوات، وتتراوح ما بين 500 مليون إلى مليار دولار. وتوقع محيي الدين قرنفل الرئيس التنفيذي للاستثمار في قسم الصكوك العالمية في «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات»، أن يشهد الإصدار نجاحاً وإقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين، بما يعكس ثقتهم في اقتصاد دبي.

وأضاف أنه في ظل أسعار الفوائد المتدنية، من الطبيعي أن يكون هناك إقبال على إصدار السندات، مع تراجع التكلفة بالنسبة للمصدرين، سواء من الحكومات أو الشركات.

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