حصة لـ«جلف كابيتال» بـ«سي دبليو بي غروب»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «جلف كابيتال»، أمس، أنها تملّكت حصة أغلبية مؤثرة في مجموعة «سي دبليو بي غروب» وهي موفر لخدمات الملكية الفكرية في المنطقة العربية.

وتقدّم «سي دبليو بي» التي تأسّست في عام 2006، خدمات براءات الاختراع والعلامات التجارية إلى شركات فورتشن 500 الكبرى في المنطقة العربية، تشمل خدمات الاستشارات والتخليص والإيداع وكذلك خدمات التقاضي والمتابعة والتنفيذ.

كما تشمل خدمات «سي دبليو بي» شؤون مكافحة التزوير والحقوق التجارية للملكية الفكرية. وتعمل مع العملاء لوضع وتنفيذ حلول استراتيجية مصمّمة خصيصاً لتلك الشركات بغرض إدارة وحماية ممتلكاتهم الفكرية وتطبيق القوانين والنظم ال متعلقة بها من خلال مكاتب سبعة وشركات عضوة في المنطقة العربية.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: يسعدنا أن نتعاون مع فريق مجموعة «سي دبليو بي» لتنفيذ خطة نمو طموحة للشركة. ويُقدّر سوق خدمات الملكية الفكرية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وكومنولث الدول المستقلة بأكثر من 350 مليون دولار سنوياً، ويتوقع له أن ينمو بمعدل 6% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

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