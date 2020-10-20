تفاهم بين «تنظيم الاتصالات» و«بيئة»

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة «بيئة»، بهدف التعاون والعمل معاً لتعزيز شراكة استراتيجية فيما بينهما وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية وتوحيد الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة البيئية.

جرى توقيع الاتفاقية باستخدام تقنية التوقيع الرقمي، التي تعد من الخدمات الرقمية المتميزة لإنجاز الخدمات والتعاملات عن بعد. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعم إيجاد شراكة فعالة بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بقصد الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق الجودة العالية والسرعة والإتقان لتحقق رضا وسعادة الموظفين.

وقال سعيد سلطان السويدي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة: نحرص في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على بناء الشراكات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الدولة، وحماية البيئة بمختلف مكوناتها، ونشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع الإماراتي ويعزز التنوع الحيوي في مختلف البيئات.

بدوره، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيئة»: تتمتع الشركة بسجل حافل من الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز جهودها لتحقيق رسالتها المتمثلة في تعزيز جودة الحياة المستدامة، ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لترسيخ مبادراتنا الحالية والبناء عليها لرفع مستوى وعي المجتمعات وتحفيزها لتكون أكثر وعياً بالبيئة. (دبي - البيان)

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