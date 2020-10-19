الإمارات تتصدر صفقات الشركات الناشئة إقليمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عدد الصفقات التي أجرتها الشركات الناشئة بالمنطقة، وكذلك في حجم الاستثمار بهذه الشركات خلال الربع الثالث من 2020، وذلك وفقاً للتقرير الصادر أمس من «ماغنيت»، المنصة الرائدة على مستوى المنطقة في توفير البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.

وأفاد تقرير «ماغنيت» بأن الشركات الناشئة التي تقع مقارها الإمارات استأثرت وحدها بنسبة 26% من اجمالي الصفقات الناشئة التي شهدتها المنطقة خلال الربع الثالث.

وذكر التقرير أن الربع الثالث شهد تراجعاً في عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بالمنطقة، بالمقارنة مع الربع الثاني، مضيفاً أن هذا العدد هو الأدنى بالمنطقة منذ الربع الأول في 2018.

وأوضح التقرير أن النصف الأول شهد رقماً قياسياً في حجم رأس المال المُستَثمَر في الشركات الناشئة بالمنطقة، وهو ما يُعزَى إلى الزيادة في متوسط حجم التمويل المُخَصًص للصفقة الواحدة، سواءً كان التمويل في دورته الأولى «شهد حجم تمويل الدورة الأولى للشركات الناشئة بالمنطقة ارتفاعاً في 2020 بنسبة 34% بالمقارنة مع 2019»، وهو التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة في بداياتها، أو كان التمويل في دورته الثانية «شهد ارتفاعاً في 2020 بنسبة 91% بالمقارنة مع 2019»، وهو التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة بعد بدء تحقيقها للنجاح، وتستخدمه في التوسع وتعزيز قدراتها على المنافسة.

وأضاف أن الشركات الناشئة المتخصصة في التجارة الإلكترونية تصدرت الشركات الناشئة بالمنطقة عموماً في عدد الصفقات التي أجريت خلال 2020، حيث استأثرت وحدها بنسبة 26% من هذه الصفقات، متفوقة على الشركات المتخصصة في التقنية المالية «فينتك».

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