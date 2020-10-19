‎الطاير والجابر يبحثان مع وزير الخزانة الأمريكي ورجال أعمال إسرائيليين تعزيز التعاون

المصدر: وام

استقبل معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في قصر الإمارات في أبوظبي اليوم، وفدا برئاسة معالي ستيف منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، ويضم عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية- أبوظبي، ومعالي جاسم محمد الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الإماراتيين .

كما حضر من الجانب الأمريكي كل من آفي بيركويتز المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط، وآدم بوهلر رئيس المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية، وسعادة جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وذلك في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، كما تم التطرق إلى أهمية الاتفاق في فتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

والتقى رجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات المختلفة في دولة إسرائيل بعدد من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية وكبار الشخصيات الاقتصادية في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين، في إطار رغبة كلا الطرفين لإقامة علاقات اقتصادية مباشرة.

وخلال مأدبة عشاء، استمع الحاضرون إلى كلمات رئيسية من معالي الطاير، ومعالي منوشين، وسعادة جون راكولتا جونيور، كما تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية القابضة وشركة "فورتيفاي" الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز