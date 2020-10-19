راشد بن حميد يتسلم شهادة أيزو الجودة لـ«عقار»

المصدر: عجمان - (البيان)

حصلت مؤسسة عقارات عجمان «عقار» على شهادة المصادقة العالمية لنظام إدارة الجودة بالنسخة المحدثة أيزو9001:2015 " بعد اجتياز المؤسسة لجميع مراحل عملية التدقيق من قبل الشركة المانحة للشهادة.

وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس مجلس إدارة عقار الشهادة من ممثلي الشركة المانحة، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها المؤسسة في الآونة الأخيرة بفضل تضافر جهود الكوادر البشرية وتعاون جميع القطاعات والإدارات مع فرق العمل.

وأكد أن الحصول على الشهادة يشير إلى أن المؤسسة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤى القيادة الحكيمة لإمارة عجمان والتي تهدف إلى استقطاب المستثمرين وأصحاب المشاريع من خلال توفير البيئة الملائمة لهم.

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