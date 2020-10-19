أبوظبي تستضيف معرض ومنتدى إيكو ويست 2021 أبريل المقبل

المصدر: وام

تستضيف أبوظبي معرض و منتدى إيكو ويست 2021 في الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالشراكة مع القمة العالمية لطاقة المستقبل وعدد من المعارض والمنتديات المخصصة للبيئة و المناخ.

ويقام المعرض والمنتدى بالتنظيم و الشراكة الاستراتيجية مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" ويغطي جدول أعماله عدة مجالات منها إعادة التدوير وإدارة النفايات ومعالجتها لتوليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم "إيكو ويست" منصة شاملة تهدف إلى تطوير وصياغة ممارسات عملية ومستدامة في إدارة النفايات، وتفعيل المبادرات المناخية، والدفع بتبني الاقتصاد الدائري عبر دعم تطوير السياسات والتقنيات والحلول والأطر العملية اللازمة لذلك.

وتبرز أهمية وضع منظومة متكاملة لإدارة النفايات في ظل زيادة كمية النفايات المتولدة حول العالم، أخذا بالاعتبار المستجدات العالمية الأخيرة والتي ترتب عليها ارتفاع كبير في مستويات النفايات الناتجة عن قطاعات بعينها إضافة إلى المعوقات التي أثرت على عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير حول العالم.

وتم وضع برنامج معرض ومنتدى إيكو ويست لدورة 2021 لمجابهة تلك التحديات و تطوير استراتيجيات وحلول مستدامة لتبني الاقتصاد الدائري.

علاوة على ذلك سيتعرض إيكو ويست 2021 لآفاق تكامل التكونولوجيا الحديثة في مجالات إدارة النفايات، وخفض الاستهلاك وتوليد النفايات، وتعزيز برامج إعادة التدوير والاستخدام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير": "يشكل معرض ومنتدى إيكو ويست فرصة سانحة لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في شتى مجالات إدارة النفايات، وتوسيع قاعدة الشراكة والتعاون مع الأطراف الفاعلة والمعنية بإدارة النفايات حول العالم، بما يسهم في مضاعفة الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من مخاطر التلوث، وذلك من خلال التطبيق الأمثل للابتكارات والتقنيات الحديثة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات من أجل إحداث تغيير إيجابي يحقق رؤية حكومة أبوظبي وتطلعاتها في الوصول إلى بيئة مستدامة وخالية من التلوث".

بدوره قال تيغي نونان، الرئيس التنفيذي لشركة Dulevo International الإيطالية المشاركة في إيكو ويست والمتخصصة في صناعة كاسحات التنظيف الصناعي إن المعرض يمثل لمختلف الشركات في قطاع إدارة النفايات مناسبة هامة لعرض أحدث ما تم تطويره من تقنيات و إبرام الشركات مع عملاء جدد.

وأضاف: "تعد شركتنا وسواها من الشركات المصنعة لمعدات إدارة النفايات وخط الدفاع الأول أمام النفايات على المستويين المدني والصناعي ووجدنا في معرض إيكو ويست فرصة غير مسبوقة لعرض تقنياتنا وإبراز ما تتمتع به من كفاءة في استخدام الوقود والمياه، فضلا عن مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتنقية الهواء من التلوث.

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