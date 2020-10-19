«إكسبو» طريق إلى ابتكارات العالم

المصدر: دبي – بشار باغ

استعرضت قناة «سي إن إن»، ضمن تقرير إخباري مصور بعنوان «الطريق إلى إكسبو» أحدث التطورات التي يشهدها الحدث وأهميته على الساحة الدولية.

وقال التقرير إن إكسبو 2020 دبي يشكل حدثاً دولياً رئيسياً خلال العام المقبل. كما تكتمل حالياً ملامح موقعه في إطار التحضير لاستضافة أول معرض إكسبو دولي في العالم العربي واستقطاب ملايين الزوار خلال فترة فعالياته التي تمتد على مدى 6 أشهر للتعرف على أحدث الابتكارات من مختلف أنحاء العالم.

وقال التقرير إنه رغم تأجيل إكسبو لمدة عام في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة على العالم، إلا أن العمليات الإنشائية وصلت إلى مراحل متقدمة كما تواصل الدول بناء وتجهيز أجنحتها.

ولفتت «سي إن إن» إلى أن دبي ستعمل من خلال استضافة الحدث على تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز مجموعة من القطاعات الرئيسية، مع توقعات بأن يحدث إكسبو إرثاً اقتصادياً مستداماً ويعزز مكانة دبي المرموقة دولياً كوجهة سياحية رائدة.

وقال التقرير إن موقع الحدث يمتد على مساحة واسعة توازي أكثر من 600 ملعب لكرة القدم. ومع افتتاح فعالياته في 1 أكتوبر 2021 ستجتمع على أرضه أكثر من 190 دولة لعرض أبرز الانجازات الحيوية والابتكارات المستقبلية ضمن 3 مواضيع أساسية.

ولفت أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي خلال لقاء ضمن التقرير أن شعار الحدث هو «تواصل العقول وصنع المستقبل» مع تركيز رئيسي على 3 مواضيع رئيسية تتمثل في الاستدامة والتنقل والفرص، مشيراً إلى أن الإنشاءات في الموقع وصلت إلى مراحلها الأخيرة الآن، مع استهداف اكتمال جميع عمليات البناء بنهاية العام الجاري.

ومن جانبها قالت كارلا سليم، خبيرة اقتصادية في بنك «ستاندرد تشارترد» إن إكسبو دبي هو حدث ضخم وعام لجميع الفئات والشرائح ويهدف لتشكيل نقطة التقاء للمجتمع الدولي لمشاركة الابتكارات والمساهمة في مواجهة القضايا العالمية وإطلاق أفكار جديدة تمكن من تحسين حياة الناس في العالم، وأوضحت أن حجم الحدث يوازي الألعاب الأولومبية وكأس العالم لكرة القدم، وتوقعت أن تشهد فترة انعقاد الحدث نمواً في الاستهلاك والطلب على المستوى المحلي وخاصة في قطاعات التجزئة والتجزئة والضيافة والعقارات.

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