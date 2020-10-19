«الأغذية المتحدة» تبني محطة لتوليد الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الأغذية المتحدة» عن توقيع اتفاقية مع شركة «Yellow Door Energy»، مطور لحلول الطاقة المستدامة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتنفيذ مشروع جديد واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية. ويشمل العقد أعمال بناء محطة توليد طاقة شمسية متطورة على سطح مصنع الشركة في منطقة جبل علي الصناعية بدبي.

يُمثل المشروع خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية الشركة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1400 طن، من خلال توليد 3.3 ملايين كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الأول من تشغيل المحطة التي تبلغ استطاعتها القصوى 2000 كيلوواط. ومن المقرر أن يُغطي المشروع كامل مساحة سطح معمل الشركة في جبل علي، حيث سيضم أكثر من 4400 لوح طاقة شمسية، لتوليد نصف ما يحتاجه المصنع من الطاقة تقريباً.

وقال فتحي الخياري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأغذية المتحدة»: يعدّ هذا المشروع إنجازاً جديداً ضمن مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة، على نحو يتماشى بالكامل مع الاستراتيجيات التي اعتمدتها الإمارات في هذا المجال. ونؤكد التزامنا بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عبر الاستثمار في تعزيز جهودنا في مجال الاستدامة وريادة الطريق نحو مستقبل أخضر.

من جانبه، قال روري ماكارثي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «Yellow Door Energy»: نحن فخورون بمساهمتنا في تعزيز ريادة شركة «الأغذية المتحدة» في مجال الاستدامة من خلال بناء محطة توليد الطاقة الشمسية. ونُشجّع الشركات الأخرى العاملة في منطقة جبل علي الصناعية على التحول لاعتماد الطاقة الشمسية، نظراً لدورها الكبير في الحد من تكاليف الكهرباء والانتقال نحو الطاقة النظيفة. كما نعتز بمشاركتنا في برنامج شمس دبي الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

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