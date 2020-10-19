12780 منشأة تعمل في قطاع النقل و42 مليار درهم تعويضات العاملين

المصدر: وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن أرقام المسح الاقتصادي الخاص بقطاع النقل في دولة الإمارات عن العام 2018 والتي تنشرها في العام 2020 بحسب المعايير المعمول بها دوليا.

وأظهرت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في القطاع الى 12780 منشأة.

ووصل عدد المنشآت التي تعمل في قطاع النقل البري والنقل عبر الأنابيب 6779 منشأة خلال العام 2018 مستحوذة بذلك على 53% من إجمالي عدد المنشآت في حين بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال التخزين وأنشطة دعم النقل 5498 منشأة وتوزع بقية العدد على المنشآت العاملة في النقل الجوي والنقل المائي وأنشطة البريد ونقل الطرود.

وبلغ عدد العاملين في القطاع 464976 عامل في نهاية العام 2018 مقارنة مع 408589 عامل في العام 2016.

ووصل عدد العاملين في النقل البري والنقل عبر الأنابيب 219112 عامل و144403 عمال في التخزين وأنشطة دعم النقل و77755 عامل في النقل الجوي.

وتجاوزت تعويضات العاملين في قطاع النقل 42 مليار درهم خلال العام 2018 مقارنة مع 37.574 مليار درهم خلال العام 2016، منها 19.971 مليار درهم للعاملين في قطاع النقل الجوي و 11.584 مليار درهم للعاملين في قطاع التخزين وأنشطة دعم للنقل ونحو 8.345 مليار درهم للعاملين في النقل البري والنقل عبر الأنابيب.

وعلى مستوى إنتاج القطاع فقد بلغت قيمته 222.633 مليار درهم خلال العام 2018 منها 133.746 مليار درهم للنقل الجوي و40.123 مليار درهم للتخزين وأنشطة الدعم للنقل و 35.944 مليار درهم للنقل البري.

ووصلت القيمة المضافة لقطاع النقل المحلي 86.895 مليار درهم خلال العام 2018 بالمقارنة مع 80.434 مليار درهم في 2016 ،منها 40.109 مليار درهم للنقل الجوي ونحو 23.563 مليار درهم للنقل البري والنقل عبر الانابيب و18.127 مليار درهم للتخزين وانشطة الدعم للنقل.

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