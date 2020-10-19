سوق أبوظبي العالمي وسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق يعززان التعاون المشترك

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تعاون مع سلطة تسجيل الشركات في جبل طارق، الهيئة الحصرية لتسجيل الشركات في جبل طارق، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير إجراءات التسجيل الخاصة بالطرفين. ووقّع المذكرة كل من ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، وبرونو جوتالاند دي غريزييه، العضو المنتدب لسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق.

وسيتعاون الطرفان، من خلال الاتفاقية، في العديد من الأنشطة التي تدعم أهدافهما. وتشمل تطوير إجراءات التسجيل الخاصة بهما، وذلك من خلال تبادل الخبرات وإتاحة تنظيم الأنشطة المشتركة ضمن نطاق السلطتين القضائيتين، إلى جانب دعم تبني أفضل المعايير الدولية وممارسات التسجيل.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية مع سلطة تسجيل الشركات في جبل طارق، والتي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لإرساء شراكات تعزز من سير العمليات لدينا ولدى شركائنا كافة، حيث لطالما حرصنا على تزويد الشركات المسجلة لدينا بأفضل المعايير وأطر العمل، وإننا نتطلع إلى تعزيز إجراءات التسجيل الحالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ونحن على ثقة تامة بأن هذه الاتفاقية ستدعم أهدافنا الاستراتيجية وستساهم إلى حدّ كبير في تطور مسيرتنا كمركز مالي دولي".

ومن جانبه، قال برونو جوتلاند دو جريسر، مدير عام سلطة التسجيل في جبل طارق: "كوننا الجهة الرئيسية المسؤولة عن تسجيل الشركات في جبل طارق على مدار السبعة وعشرين عاماً الماضية، إنه ليسرنا التعاون مع سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، وإننا نتطلع للاستفادة من الفرص التي ستقدمها هذه الاتفاقية لتطوير الإجراءات والعمليات في كلا السلطتين القضائيتين بالتماشي مع أفضل المعايير الدولية، حيث ستوفر هذه الاتفاقية إطار العمل اللازم لدعم مكانة سلطة التسجيل في جبل طارق وفي سوق أبوظبي العالمي على حد سواء".

وكجزء من الاتفاقية، سيتبادل الطرفان المعلومات حول الفعاليات العامة والوفود الراغبة في القيام بأنشطة لها علاقة بالتسجيل، كما سيوفر سوق أبوظبي العالمي وسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق فرص تدريب وانتداب الموظفين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال المستمر الذي من شأنه ان يحقّق مصالحهما المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة تسجيل الشركات في جبل طارق هي السلطة الحصرية لجبل طارق والمسؤولة عن تسجيل جميع الكيانات القانونية عبر الأراضي ما وراء البحار البريطانية. كما أنها مسؤولة عن الاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بهذه الكيانات القانونية وإتاحة هذه السجلات للاستشارة العامة.

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