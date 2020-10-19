جمارك رأس الخيمة تطلق دوري المقترحات

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أطلقت دائرة الجمارك في رأس الخيمة دوري المقترحات للميدان الجمركي، في مبادرة تستهدف منها تشكيل موجهات تحفيزية، وخلق بيئة تنافسية بين موظفيها في 3 مراحل. وستكون المرحلة الأولى محصورة على الميدان الجمركي، فيما تنطلق لاحقاً المرحلة التنافسية الثانية بإضافة الإدارات والأقسام العاملة في الدائرة، مستهدفة تشكيل منتخب دائرة الجمارك، ليشارك في المرحلة الثالثة موظفو حكومة رأس الخيمة.

وقال الدكتور المحرزي المدير العام: إن دائرة الجمارك تسعى لتشجيع جميع الموظفين على تأسيس ما يمكن تسميته ببنك الأفكار والمقترحات.

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