خلف الحبتور يستقبل نائب رئيس بلدية القدس ومؤسس مجلس الأعمال المشترك

المصدر: دبي - البيان

استقبل خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، فلور حسن ناحوم نائب رئيس بلدية القدس، في المقر الرئيسي للمجموعة على شارع الوصل.

ورافق ناحوم دريان باراك، المستثمر ورائد الأعمال المقيم في إسرائيل ومؤسّس مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي الذي تتمثل مهمته على بناء الروابط التجارية وتوطيدها بين الإمارات وإسرائيل. وأنشأ باراك وناحوم مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي لتعزيز الروابط التجارية بين الإمارات وإسرائيل.

وأعرب الحبتور وفلور ناحوم عن حماستهما بمعاهدة السلام التي وُقِّعت مؤخراً بين الإمارات وإسرائيل. وقال الحبتور: «التجارة والاقتصاد هما الركيزة الأساسية للجمع بين شعوب الدول المختلفة. فالمصالح تصبح مشتركة، وتتحوّل إلى ضمانة للتعاون على المدى الطويل».

وأضاف: «يسعدني استقبال فلور ناحوم ودريان باراك، وكل مواطن إسرائيلي يزور بلادنا، في مكتبي وفي فندق الحبتور بالاس. ونتشارك مع الإسرائيليين القيم نفسها القائمة على الاجتهاد في العمل والالتزام بالنجاح، وكذلك الطموحات نفسها ببناء اقتصادات خلّاقة وريادية في العالم. وثمة فرص لامتناهية للتعاون، بدءاً من خبرتنا التجارية ووصولاً إلى التقنيات الإسرائيلية المبتكرة».

روابط اقتصادية

وقالت نائب رئيس البلدية: «أدركنا أهمية الروابط الاقتصادية، لهذا أسّسنا مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي. ونلمس فرصاً هائلة للدولتَين، ونأمل بأن نشهد، بفضل الدعم القوي من جهات على غرار مجموعة الحبتور، قيام روابط اقتصادية قوية يُبنى عليها سلامٌ دافئ. ويسرّ رئيس البلدية موشيه ليون وأنا استقبالكم في القدس لاستكشاف الفرص معاً، لا سيما في ضوء الإنجازات التي حققتموها هنا في الإمارات».

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