راشد بن حميد النعيمي يدشّن بوابة الدفع الإلكتروني لـ «عقار»

المصدر: عجمان - البيان

دشّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس إدارة شركة عقار، أمس، بوابة الدفع الإلكتروني، التي تعد بمثابة انطلاقة جديدة نحو التحول الرقمي لجميع خدمات المؤسسة، في إطار سعيها لتحقيق رضا المتعاملين.حضر التدشين أعضاء مجلس الإدارة محمد الشامسي، يافع عيد الفرج، غالب جابر المدير التنفيذي، والمهندس زكريا الكمالي نائب المدير التنفيذي، ويوسف الشيبة المستشار التقني.

وقال الشيخ راشد بن حميد: وضعنا نصب أعيننا، تحقيق رضا المتعاملين، من خلال التطوير المستمر للخدمات، واليوم، نجنى ثمرة العمل البناء، معتمدين على الكوادر البشرية المتفانية في عملها، التي لا تدخر جهداً لاستثمار تلك الخبرات في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وأوضح أنه تم إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني، لتكون نافذة المتعاملين لعمليات الدفع في مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وللتسهيل على جمهور المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي يمر بها السوق العقاري.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخدمة، في تيسير إجراءات المتعاملين، مؤكداً التزام «عقار» بالتطوير المستمر، وترحيبها بأي مقترحات أو آراء تسهم في تطوير الموقع الإلكتروني، من أجل تلبية احتياجات جميع المتعاملين.

ويبلغ عدد مشاريع التملك الحر في عجمان، 13 مشروعاً، بإجمالي 19 ألف وحدة، إضافة إلى 190 مشروعاً خاصة بالتأجير، بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية وتجارية تقريباً. تُقدر عدد المعاملات المنجزة لفواتير تبريد، ما يقارب 60 ألف معاملة سنوياً، بمعدل 5 آلاف معاملة شهرياً، بينما تبلغ معاملات دفع رسوم الصيانة، 68 ألف معاملة سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز