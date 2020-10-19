21.8 مليون اشتراك بالاتصالات في الإمارات نهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى 21.8 مليوناً بنهاية أغسطس، بزيادة على أساس شهري بنسبة %0.9 أو ما يعادل 194.9 ألف اشتراك، مقارنة بنحو 21.6 مليوناً بنهاية يوليو، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس.

وكانت اشتراكات الهاتف المتحرك السبب الرئيسي وراء الزيادة في عدد الاشتراكات الإجمالية مع استحواذها على 76.5 % من إجمالي أعداد المشتركين مع نهاية أغسطس، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 9.74 %، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 13.7 %.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات إلى 16.68 مليون اشتراك بنهاية أغسطس، وبلغ انتشار الخدمة نحو 185.2 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 13.1 مليوناً، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.57 ملايين.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 2.99 مليون اشتراك بنهاية أغسطس، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 33.3 اشتراكاً لكل 100 نسمة. وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت بلغت 2.12 مليون و125 ألف اشتراك في أغسطس الماضي، مقابل 2 مليون و129 ألف اشتراك في يوليو، وبلغ انتشار الخدمة نحو 23.6 خطاً لكل 100 نسمة.

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