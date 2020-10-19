«أمانات» تستثمر في مجال تكنولوجيا التعليم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أمانات القابضة، أمس، استثمار مبلغ 18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار) في شركة (BEGiN) الأمريكية لتكنولوجيا التعليم، والتي أسست برنامج التعليم المبكر المتميز HOMER كونه جزءاً من مخصص جولة الاستثمار في Series C. وتركز BEGiN على مراحل التعليم المبكرة، وذلك من خلال منصة فعالة ومتميزة، تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات. ومن خلال هذا الاستثمار، أصبحت «أمانات» الشريك الاستراتيجي الرئيسي لـ BEGiN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد هذا أول استثمار في مجال استثمارات رأس المال المجازف لأمانات، ويتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في الاستثمار في شركات تكنولوجيا التعليم والصحة المتنامية، والتي لديها نموذج عمل جاذب، وفريق إدارة قوي، وذو نمو إقليمي، ورؤية واضحة نحو تحقيق ربحية على المدى القصير والمتوسط. علاوة على ذلك، فإن هذا الاستثمار يعكس التزام أمانات بالقيام بدور رئيسي في تكنولوجيا التعليم والصحة في المنطقة، والتي ظهرت الحاجة إلى ضرورتها بعد تفشي جائحة (كوفيد 19).

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