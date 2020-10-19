اليوبيل الفضي للقرية العالمية موسم استثنائي بعروض مبتكرة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، أن القرية تحتفل هذا الموسم باليوبيل الفضي بعد مرور 25 موسماً ناجحاً بكل المقاييس، حيث تكتسي كل أجنحة القرية ومرافقها وبواباتها باللون الفضي بلمسات جمالية، لذا حرصت القرية على أن يكون هذا الموسم استثنائياً رغم الظروف العالمية عبر حلول وعروض مبتكرة والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، منوهاً إلى أن العمل يجري على قدم وساق مع قرب الانتهاء من اللمسات النهائية لانطلاق الموسم في الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 18 أبريل 2021، مشيراً إلى أنه تم توفير 28 ألف موقف سيارة.

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن الموسم الماضي حقق نسبة 9.1 من 10 على مؤشر سعادة الضيوف عبر مساهمة أكثر من 10 آلاف شريك، يمثلون أكثر من 90 جنسية، من خلال تقديم تجارب ثقافية وترفيهية استثنائية للملايين من الضيوف عبر السنوات والذي زاد عددهم على 25 مليون ضيف.

وأضاف إن الاستعدادات تلتزم أفضل الممارسات المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، ما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة»، والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة مرتاديهم من الضيوف.

ونوه إلى أن القرية حققت ريادة عالمية على مستوى القطاع في مجال الصحة والسلامة، والتزامها بتوفير بيئة آمنة للضيوف والموظفين والشركاء، ويتجلى ذلك في الحصول كأول متنزه ترفيهي في العالم على تصنيف «سيف الشرف» المرموق من مجلس السلامة البريطاني تقديراً لمعايير السلامة العالية التي نتبعها، مؤكداً أن القرية تواصل أعمالها وأنشطتها بما يتماشى مع معايير السلامة التي تم تحديدها عبر التعاون الوثيق مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية مثل الرابطة الدولية لمدن الملاهي والجذب السياحي.

تدابير احترازية

وقال علي السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية، إنه تم وضع مجموعة من التدابير الاحترازية التي سيتم اتباعها خلال الموسم الـ 25، وذلك في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين والشركاء تتوافق مع تحديّات الوضع الحالي بدءاً من 25 أكتوبر، والتي تم وضعها بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية المختصة، وتتضمن هذه المعايير تعزيز التدابير الوقائية لناحية ضمان الالتزام التام بشروط النظافة والتعقيم المحددة من قبل الجهات المختصة، متوقعاً التعاون من الجمهور.

وأشار إلى أن التدابير الجديدة تشكل فرصة استثنائية لتعزيز تجارب الضيوف على نحو دائم، عبر جميع نقاط التفاعل معهم وأنه تم إطلاق موقع إلكتروني جديد، بالإضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية ابتداءً من 25 أكتوبر، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة للسيارات وشحن رصيد بطاقة وجهات ترفيهية عبر الإنترنت، كما توفر منطقة كرنفال آلات بيع ذكية تمكن الضيوف من الحصول على بطاقات وجهات ترفيهية التي تم شراؤها عبر الإنترنت دون لمس. وعلى صعيد آخر، كذلك ستقدم حلولاً مخصصة لإجراء عمليات الدفع الرقمي الذكية، وذلك عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم وأكشاك الأطعمة والمشروبات.

تباعد اجتماعي

وأكد أن سياسات التباعد الاجتماعي ستكون مطبقة على أوسع نطاق في جميع أنحاء القرية، حيث تم إضافة مقاعد مخصصة للضيوف أمام المسرح الرئيسي لضمان تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي على النحو الأمثل، مع إلزامية ارتداء الكمامات من قبل جميع الضيوف والموظفين، إضافة إلى تثبيت أجهزة قياس الحرارة على جميع مداخل الوجهة، وتركيب أكثر من 600 جهاز لتعقيم اليدين في جميع أنحاء القرية العالمية، وسيتم تنظيف وتعقيم عربات الريكشا، وجميع الجولات الترفيهية في منطقة كرنفال بعد كل جولة، كما سيتم تكرار عمليات التنظيف والتعقيم خلال ساعات العمل، مع إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق على جميع المنشآت يومياً بعد إغلاق أبواب القرية العالمية، كما صممت القرية العالمية كمامات مزدانة بألوان زاهية توزع مجاناً للأطفال لتعزيز تجربتهم في بيئة مريحة.

وأفاد بأنه تماشياً مع الممارسات الوقائية المتبعة في قطاع الضيافة، لن يتم توفير خدمة صف السيارات هذا الموسم، وسيتم عوضاً عن ذلك توفير منطقة المواقف المدفوعة الخاصة للضيوف الراغبين بركن سياراتهم بالقرب من بوابة العالم، وسيتمكن حاملو بطاقات كبار الشخصيات من الدخول تلقائياً إلى مناطق المواقف المخصصة لهم عبر بوابات ذكية، بعد تسجيل لوحات سياراتهم عبر الإنترنت.

ولفت إلى أنه ستتم مراقبة القدرة الاستيعابية في الوجهة العالمية عن كثب والالتزام بالنسب الموصى بها من قبل الجهات المختصة في الإمارات، وأنه في حال الوصول إلى القدرة الاستيعابية المسموح بها، سيتم إرسال التنبيهات والإشعارات الفورية عبر تطبيق الهاتف المحمول الجديد وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوجهة وموقعها الإلكتروني لإخطار الضيوف بذلك ضماناً لراحة الجميع، داعياً إلى الانتباه لهذا الأمر.

باقات

وكانت القرية العالمية قد أعلنت عن موعد انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، وذلك في الثالث من أكتوبر. ويتم توفير الباقات بكميات محدودة حتى نفاد الكمية، إذ يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات، بعدما قررت القرية العالمية زيادة عدد الباقات التي يمكن شراؤها من قبل الضيوف لتعزيز تجاربهم خلال الموسم 25، أو تقديمها كهدايا للأصدقاء والأحبة.

وتتوافر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر ذات الامتيازات ولكن بكميات مختلفة. ودعت القرية العالمية ضيوفها للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات احتفالاً باليوبيل الفضي، والتي ستكون متاحة حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وكانت مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة، قد قالت: نلتزم في القرية بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا، بدءاً من طرح باقات كبار الشخصيات للضيوف الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر، وصولاً إلى جميع التجارب الثقافية والترفيهية التي نقدمها لهم خلال الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أكتوبر المقبل.

وأضافت: «نظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ورغم تعزيز القيمة المضافة والامتيازات التي تقدمها الباقات لمقتنيها، فقد حرصنا هذا الموسم على تخفيض أسعار الباقات لضمان سعادة ضيوفنا. كما قمنا، بفضل الاعتماد على الأنظمة الذكية، بتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت. ويسرنا التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير الباقات حصرياً عبر موقعها الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا قبل الترحيب بهم في موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية».

وتتوافر الباقات في ثلاث فئات: البلاتينية والذهبية والفضية، إذ توفر جميعها نفس المزايا ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوافر الباقات البلاتينية للبيع بـ 5000 درهم للباقة الواحدة، مع تميزها عن غيرها من الفئات بتوفير موقف محجوز لصاحب الباقة في منطقة مواقف كبار الشخصيات. بينما شهدت الباقات الأخرى تخفيضات خاصة لهذا الموسم، إذ يمكن الحصول على الباقة الذهبية بـ 1800 درهم، وعلى الباقة الفضية بـ 1200 درهم، فيما تبلغ قيمة المزايا التي توفرها الباقتان 4050 درهماً و3340 درهماً على التوالي.

ويتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها قبل زيارتهم الأولى للقرية العالمية للتمكن من تسجيل مركباتهم في النظام الذكي الذي يتعرف على المركبة بمجرد وصولها عند مداخل ومخارج منطقة المواقف ويقوم تلقائياً بفتح البوابة للمرور.

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