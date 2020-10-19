«شعاع كابيتال» مستشاراً لصندوق «500 فالكونز 1»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، تعيينها، ممثلةً بجاسم الصديقي، مستشاراً لصندوق «500 فالكونز 1»، التابع لـ 500 Startups في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة المتخصصة في المراحل المبكرة من رأس المال المخاطر، الأكثر نشاطاً على الصعيد العالمي. وستركّز شعاع على تقديم الخدمات الاستشارية لشركات صندوق «فالكونز 1»، التابعة لـ500 Startups، في استراتيجيات التمويل والتخارج. ويأتي ذلك في فترةٍ يقترب فيها صندوق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من نهاية أعماله.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: «تُعدّ 500 Startups، شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُدير منصة عالمية، قدّمت مساهمات كبيرة لمنظومة الشركات الناشئة. كما قامت بتأسيس شبكة مُعمّقة من المستثمرين والاستثمارات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شعاع، أتطلع إلى تقديم التوجيه اللازم، والتعاون مع المؤسسين، للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي، سواءً من خلال مزيد من التطوير أو استراتيجيات التخارج. ونحرص في شعاع، على الاستفادة من استثماراتنا في رأس المال المخاطر وقطاع التكنولوجيا، ونُعرب عن فخرنا بمواكبة أهدافنا مع أهداف مؤسسات عالمية المستوى، مثل 500 Startups».

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