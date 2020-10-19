تعاون بين «دبي التجاري» و«ناو موني»

المصدر: دبي- البيان

وقّع بنك دبي التجاري، اتفاقية شراكة مع مزود الحسابات الرقمية NOW Money، لتوفير حسابات وبطاقات، تستهدف العملاء من ذوي الدخل المنخفض. وبموجب الاتفاقية، ستفتح NOW Money حسابات لعملاء بنك دبي التجاري ذوي الدخل المنخفض الحاليين بأثر فوري (الذين كانوا يستخدمون بطاقات راتب سابقاً)، ما يسمح لهؤلاء العملاء بالاستفادة من تجربة رقمية سلسة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة منخفضة التكلفة. كما سيتم تقديم هذه الحسابات للعملاء الجدد.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «نظراً لانتشار الهواتف الذكية بشكل كبير في المنطقة، نعتقد أن Now Money، الحل الرقمي، والذي بإمكان العملاء تحميله كونه تطبيقاً، سيحظى بإقبال كبير بين العملاء، حيث إنه يوفر لهم الراحة وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المزايا المصرفية».

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