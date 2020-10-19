رؤساء ومسؤولون في ملتقى الاستثمار السنوي رقمياً غداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنطلق فعالياته غداً ولثلاثة أيام، تأكيد مشاركة نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى في الحدث.

وسيجمع الملتقى نخبة من خبراء القطاع العالميين ذوي الرؤى والأفكار الملهمة لتبادل الآراء والخبرات حول مستقبل الاقتصاد العالمي في منصة واحدة للمناقشة حول محاور الملتقى الستة وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، ومبادرة حزام واحد: طريق واحد.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: تشارك نخبة من الوفود والشخصيات رفيعة المستوى في أكبر مؤتمر افتراضي. وتضم القائمة جوري راتاس رئيس وزراء إستونيا، ورستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والدكتور موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي حفل الافتتاح سيلقي معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كلمة افتتاحية، على أن يليها مجموعة من الكلمات الرئيسية لجوري راتاس، رئيس وزراء جمهورية إستونيا، ورستم مينيخانوف رئيس تتارستان، والدكتور بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور موخيسا كيتوي، الأمين العام لـ (الأونكتاد).

وستكون هناك جلسة «مناقشة القادة العالميين» لبحث «إعادة تشكيل الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي مستدام ومرن» بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسيين مثل أرميدا سالسياه أليستاهبانا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ومشاريع العبار ومؤسس منصة نون دوت كوم، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور. وتلي الجلسة كلمة خاصة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري حول العلاقات الطيبة بين مصر والإمارات.

كما سيكون معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، متحدثاً رئيسياً في الجلسة الثانية من محور الاستثمار الأجنبي المباشر بعنوان «الطاولة المستديرة للوزراء: التكيف مع التدفق الجديد للتجارة والاستثمار».

وستشهد جلسة «عقد من تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر» مشاركة فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج تشجيع الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. وسيلقي معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي كلمةً رئيسية عن الجلسة الأولى من محور الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسيكون معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متحدثاً رئيسياً في الجلسة الأولى من محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان «التنقل في القرارات والسياسات في ما بعد الأوقات الحرجة» التي ستناقش التطوير التنظيمي لتحسين بيئة الأعمال وستتعرف المشاريع الصغيرة على صفات صنع السياسات الجيدة، واتخاذ نهج التخطيط الاستراتيجي طويل المدى والتشاور مع أصحاب المصلحة.

شركات ناشئة

سيكون عمير بيريتس، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، المتحدث الرئيسي في الجلسة الأولى لمحور الشركات الناشئة، وهي واحدة من أكثر الجلسات المهمة في الحدث، والتي تشير إلى معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، والذي يُعتقد أن لديه فرصاً كبيرة لتمهيد الطريق نحو تحقيق النجاح والتعاون بين الشركات الناشئة، لأن كلا البلدين يحظيان بدعم أحدث التقنيات ومنفتحان جداً على الأجانب.

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