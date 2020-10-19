«أديبك» ينطلق افتراضياً بأبوظبي في نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف إمارة أبوظبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أضخم فعالية افتراضية، يشهدها قطاع النفط والغاز على الإطلاق، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف من وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم، من أجل تقييم التدابير الجماعية، التي يعتمدها القطاع لتسريع عملية التعافي لفترة ما بعد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر افتراضياً خلال الفترة بين 9 و 12 نوفمبر المقبل، وستضمن أكثر من 135 جلسة، تجمع ما يزيد على 700 من المتحدثين البارزين، إلى جانب 115 جلسة فنية. كما يستضيف المعرض الافتراضي أكثر من 100 شركة عارضة، وسيُقدم باقة من المحتوى المباشر عالمي المستوى لجميع الحضور والمهتمين في القطاع.

قائمة

وتتضمن قائمة المتحدثين في الفعالية معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك؛ ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومحمد سنوسي باركندو، الأمين العام لمنظمة أوبك؛ وجوزيف مينغل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي؛ وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال؛ وبرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بيه؛ وكلاوديو ديسالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني؛ وتاكايوكي يودا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنبكس كوربوريشن؛ وماريو مهرين، الرئيس التنفيذي لشركة فينترشال؛ وفيليب بواسو، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الإسبانية سبسا؛ وميج جنتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تيلوريان؛ وهاجيمي واكودا، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن.

جوائز

ويُصادف عام 2020 الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق جوائز «أديبك»، والتي يسعى قادة القطاع من خلالها إلى تكريم الأفراد والمشاريع والأفكار المتميّزة، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز. وسيجري تنظيم نسخة هذا العام من الفعالية وتوزيع الجوائز من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك يوم الاثنين 9 نوفمبر.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال ورئيسة لجنة التحكيم في جوائز أديبك: «تضم قائمة الفائزين بجوائز أديبك لهذا العام ُنخبة من الجهات الفاعلة في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يحتاج قطاع النفط والغاز إلى أفكار جديدة ومبتكرة بشكل دائم سواء كان من العاملين في القطاع أو من الشركات، تماماً مثل المشاركات التي تم تقديمها لدورة هذا العام، حيث تلقينا مجموعة من المشاركات لعدد من مشاريع العمل المبتكرة، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الصعوبات والدفع نحو التغيير الإيجابي خلال هذه الفترة العصيبة».

مرونة

قال عمر صوينع السويدي، رئيس «أديبك»: «يُعتبر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الحدث الأبرز على أجندة قادة الرأي، ضمن قطاع النفط والغاز العالمي، لا سيما أنه يضم نخبة كبيرة من قادة القطاع المرموقين والخبراء للتباحث وتبادل الآراء حول الموضوعات، التي تهم قطاع النفط والغاز العالمي. ورغم التحديات غير المسبوقة التي واجهناها في عام 2020، أظهر القطاع قدراً كبيراً من المرونة والالتزام والقدرة على الصمود، لا سيما في استجابته للتحديات والظروف الاستثنائية، التي واجهت سوق الطاقة العالمي». وسيجمع مؤتمر «أديبك» أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورائد أعمال وخبيراً عالمياً، للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة لجائحة (كوفيد 19) وتكيّفه معها.

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