61 % من المقيمين يتوقعون تعافياً قوياً وسريعاً للاقتصاد

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع 61% من المقيمين بالإمارات تعافياً سريعاً وقوياً لاقتصاد الإمارات من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، مرجحين أن يتعافى الاقتصاد في غضون شهرين إلى 3 أشهر، كما توقع غالبيتهم أن يكون التعافي قوياً، بحيث يعود الاقتصاد أقوى مما كان عليه قبل تفشي الجائحة، وذلك وفقاً لنتائج استبانة أجرتها شركة «مكنزي اند كو» الأميركية في أكتوبر الجاري.

وأظهرت استبانة شركة «مكنزي اند كو» تراجعاً لافتاً في التوقعات السلبية بأن تتسبب «كوفيد 19» في تأثير سلبي طويل الأمد في الاقتصاد، فقد تراجعت نسبة من يؤمنون بهذه التوقعات السلبية إلى 5% فقط من المستهلكين، مقارنة بـ 15% في يونيو.

وتمثل هذه النتائج ارتفاعاً في نسبة من يتوقعون تعافياً قوياً للاقتصاد، مقارنة بـ 57% في نهاية يونيو الماضي.

وأضافت إن غالبية المستهلكين توقعوا أن يرتفع حجم إنفاقهم خلال الأشهر المقبلة على التسوق الإلكتروني لشراء بعض السلع.

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