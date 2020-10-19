82 % من سكان المنطقة يودون السفر بعد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد 82% من المشاركين في الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن استطلاع أجرته «أماديوس» حول تطلعات المسافرين، أنهم سيفكرون بالوجهات الدولية بمجرد رفع القيود، بينما قال 55% إنهم يتوقعون تخصيص نفس الميزانية السابقة أو أكثر للسفر بغرض الترفيه، وقال نحو ثلاثة أرباع المشاركين إنهم يرغبون بالسفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رفع القيود. وبحسب الاستطلاع فما زال المسافرون يتمتعون برغبة قوية للسفر جواً والإقامة في الفنادق والسفر بواسطة القطار واستئجار السيارات، لكن 84% من المشاركين في المنطقة قالوا إن معرفة الإجراءات الاحترازية من «كوفيد 19» قبل إجراء الحجوزات الفندقية «مهمة جداً»، ووافقتهم في ذلك نسبة 75% بشأن تذاكر الطيران.ويرى 79% أن التأمين ضرورة لا بد منها خلال السفر الدولي. وتعد المرونة في تغيير الحجوزات أو استرجاع المبالغ المدفوعة جزءاً واحداً فقط من المعادلة الإجمالية التي يدرسها المسافرون بغرض الترفيه على صعيد تكاليف التأمين وفوائده.

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