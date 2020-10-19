مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «دبي المالي»

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، القرار رقم 5 لعام 2020 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لمدة عامين. وتم تفويض المجلس بضمان التخطيط لجميع أنشطة المركز المالي من تطوير البنية التحتية والإدارة المالية والعلاقات مع المتعاملين وتنفيذها بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حيث سيعمل أعضاء المجلس على مواصلة التزام المركز بقيادة مستقبل القطاع المالي تعزيزاً لمكانته بوصفه المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويواصل عيسى كاظم رئاسة مجلس الإدارة إلى جانب مهامه محافظاً للمركز المالي.

وسيضم المجلس في عضويته كلاً من: هشام عبدالله القاسم، وعبدالله جاسم بن كلبان، وعبدالله سالم الطريفي، وخلفان جمعة بلهول، وأحمد حسن بن الشيخ، وسالم علي الشرهان. وثمّن عيسى كاظم الجهود الكبيرة التي قدمها أعضاء المجلس السابق وهم: حسين القمزي، وحمد بوعميم، وراشد سيف الجروان، الذين أنهوا مهامهم بنجاح خلال فترة عضوية المجلس.

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