بدء تداول عقود الأسهم المستقبلية بسوق دبي المالي

المصدر: دبي – رامي سميح

بدأ أمس تداول عقود الأسهم المستقبلية بسوق دبي المالي ضمن منصته المتكاملة للمشتقات، وذلك في خطوة مهمة تمنح قوة دفع جديدة لاستراتيجية السوق لتنويع المنتجات والأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات قوة دفع جديدة.

وتباين أداء العقود في أول أيام تداولها، حيث ارتفعت عقود «إعمار العقارية» استحقاق ديسمبر 2020 بنسبة 0.3% بعد تداول 205 عقود بقيمة 54.13 ألف درهم، وزادت عقود «إعمار للتطوير» استحقاق نوفمبر 2020 بنحو 1.69% بعد تداول 10 عقود بقيمة 2279 درهماً، فيما ارتفعت عقود «الإمارات دبي الوطني» استحقاق نوفمبر 2020% بنسبة 0.86% بعد تداول 100 عقد بقيمة 101.65 ألف درهم.

وانخفضت عقود «دبي الإسلامي» استحقاق نوفمبر 2020 بنسبة 1.18% بعد تداول 140 عقداً بقيمة 57.5 ألف درهم، ونزلت عقود «إعمار العقارية» استحقاق نوفمبر 2020 بنسبة 0.038% بعد تداول 410 عقود بقيمة 107.84 آلاف درهم، وهبطت عقود «إعمار مولز» استحقاق نوفمبر 2020 بنسبة 1.73% بعد تداول 1022 عقداً بقيمة 144.6 ألف درهم.

قرع الجرس

وشهد السوق أمس احتفالية خاصة لقرع جرس بدء التداول بمناسبة إطلاق المنصة المتكاملة لتداول العقود المستقبلية بحضور حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين في الشركات المتعاونة مع سوق دبي المالي كشركاء لإطلاق المنصة، حيث تضم القائمة 16 شركة، بما في ذلك شركات الوساطة الناشطة في مجال خدمات التداول وصناعة السوق، إضافة إلى الشركات الموفرة لخدمات التقنية والبيانات.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: لا يدخر سوق دبي المالي وسعاً من أجل دراسة واستكشاف سبل الابتكار والتطوير المستمر لمنتجاته وخدماته بما يتواكب مع الاحتياجات والتطلعات المتزايدة يوماً تلو الآخر من قبل كل فئات المتعاملين. ويمثل إطلاق المنصة الجديدة محطة مفصلية مهمة في مسيرة السوق الحافلة بالنجاحات، وفي سياق جهوده الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدته الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين. وبفضل هذه الاستراتيجية، يعد السوق أحد أكثر الأسواق الإقليمية الموفرة لفئات أصول متنوعة تشمل الأسهم والسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبلية. ونحن نسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه بصورة أكبر من خلال إدراج صناديق الاستثمار العقاري وتوسعة نطاق منصاتنا المختلفة وجذب شركات جديدة لإدراج أسهمها في السوق.

آجال مختلفة

وتوفر المنصة حالياً عقوداً مستقبلية لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثلاثة شهور، على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق بما في ذلك: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز. وتستهدف المنصة تعزيز وتنويع قائمة مشتقات الأسهم المتداولة من خلالها لاحقاً عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات.

آفاق واعدة

وأعرب حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي عن تطلعه لاستفادة كل فئات المتعاملين في السوق من منصة تداول عقود الأسهم المستقبلية، مشيراً إلى امتلاكها آفاق نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بالتداول على أدوات مالية متنوعة وفئات أصول متعددة. وأضاف: أسهم هذا الاهتمام في انطلاق المنصة بدعم غير مسبوق ومشاركة قوية من جانب العديد من شركات الوساطة التي أبدت حرصاً شديداً على الانخراط في أنشطة تداول العقود المستقبلية وصناعة السوق منذ اليوم الأول كشركاء لإطلاق المنصة».

آليات داعمة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نجحت أسواق المال في دبي في تطوير بنية تنظيمية وأساسية متطورة تتيح تداول فئات أصول متعددة، كما توفر العديد من الآليات الداعمة لأنشطة التداول كتوفير السيولة وصناعة السوق وغيرها. وقد تم إعداد قواعد تداول العقود المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع أعضاء السوق والجهات التنظيمية، الأمر الذي أوجد بيئة عمل مواتية لنمو سوق العقود المستقبلية بما يتماشى مع معدلات النمو العالية المسجلة في البورصات العالمية».

وتشير الإحصائيات الصادرة عن اتحاد العقود المستقبلية إلى ارتفاعها بنسبة 12% إلى 19.24 مليار عقد في العام 2019.

حلول تقاص

تتولى شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، توفير خدمات تقاص فعّالة لتداولات العقود المستقبلية بالاستفادة من البنية التقنية والتشغيلية لبورصة ناسداك دبي. وأعربت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة عن ترحيبها بالمنصة الجديدة، والتي تعد في طليعة المستفيدين من حلول التقاص المتطورة التي توفرها الشركة بعد تدشينها رسمياً في أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز