تراجع طفيف للأسهم ترقباً لماراثون النتائج الفصلية

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

هبطت الأسهم بنحو طفيف في ختام، جلسة أمس، مع سيطرة الحذر والترقب على معنويات المستثمرين، انتظاراً لانطلاق ماراثون نتائج الشركات الفصلية المقرر الأسبوع الجاري مع البنوك القيادية، فيما تخطت السيولة 700 مليون، مع تركزها بشكل رئيسي في 4 أسهم بأبوظبي، استحوذت على 72% منها.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.61% إلى 2181.22 نقطة مع هبوط أسهم العقار البنوك والتأمين والخدمات والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.16% عند 4546.95 نقطة مع هبوط البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 701.65 مليون درهم، منها 91.25 مليوناً في دبي، و610.4 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 254.1 مليون سهم، موزعة بواقع 134.2 مليوناً في دبي، و119.9 مليوناً في أبوظبي من خلال 3327 صفقة، واجتذبت 4 أسهم في أبوظبي وهي «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار» و«أبوظبي التجاري» نحو 506.5 ملايين من السيولة، بما يعادل 72%.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار 0.75% لهبوط «إعمار العقارية» 0.76% و«ديار» 1.76% و«إعمار للتطوير» 1.78% و«إعمار مولز» 1.39%، فيما ارتفع «داماك» 0.9% و«الاتحاد العقارية» 0.35%. وتراجع قطاع البنوك 0.56% على أثر انخفاض «دبي الإسلامي» 1.2%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

ونزل قطاع النقل 1.34% بعد تراجع «العربية للطيران» 0.9% و«أرامكس» 1.84% فيما صعد «الخليج للملاحة» 3.21%، وهبط قطاع الاستثمار 0.66% مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 0.89% و«شعاع كابيتال» 0.81%، فيما استقر «سوق دبي».

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 25.15 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 16.5 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 11.4 مليون درهم، وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.6%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 28.93 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.34%، مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي التجاري» 1.35% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.23%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.24% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الطاقة 0.12%، مع انخفاض «دانة غاز» 0.71% فيما ارتفع «طاقة» 0.7%، واستقر «أدنوك للتوزيع».

ونزل قطاع الاستثمار 0.34% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.36% و«الواحة كابيتال» 0.98% فيما ارتفع «إشراق» 1.64%، بينما ارتفع قطاع العقار 1.87% مع صعود «الدار» 1.94% و«رأس الخيمة العقارية» 0.79%.

تصدر «العالمية القابضة» النشاط بنحو 170.17 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 130 مليون درهم، يليه «الدار» 117.6 مليون درهم. وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع بنسبة 7.81%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.78%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 100 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 14.34 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 20.8 مليون درهم، بينما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 20.8 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 14.34 مليوناً.

إفصاحات

- أعلنت «أجليتي» أن شركتها التابعة «ناشيونال لخدمات الطيران»، فازت بحق امتياز حصري لتقديم خدمات الركاب في مطار بغداد الدولي - العراق وذلك لمدة 9 سنوات، مشيرة إلى أنه بسبب أوضاع الجائحة لا يمكن تأكيد قيمة العقد، غير أنه من المتوقع أن تكون الإيرادات السنوية حوالي مليوني دولار أمريكي.

- قبل مجلس إدارة «آن ديجيتال سيرفسس» استقالة شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة والمقاومة واستقالة شركة الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير من عضوية مجلس إدارة الشركة، كما وافق المجلس على استدعاء العضوين الاحتياطيين والموافقة على ممثليهما الجدد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

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