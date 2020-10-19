«أبوظبي الإسلامي» يطلق منصّة للمبيعات المصرفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منصّة مبيعات تتيح للعملاء التواصل عن بُعد مع المصرف والتقدم بطلبات الحصول على منتجات التمويل الشخصي والبطاقات المُغطاة ومنتجات التكافل وغيرها من الحلول المصرفية الأخرى من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

وتُعد هذه المنصّة الأولى من نوعها في الإمارات، وهي مجهّزة بمجموعة من الأدوات المصرفية الافتراضية بما في ذلك التطبيق الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني. ومنذ إطلاقها، يجري تنفيذ أكثر من نصف مبيعات بطاقات المصرف عبر المنصّة عن بُعد.

وشهد المصرف طفرة كبيرة في إقبال العملاء على خدمات المصرفية الرقمية في 2020، ويجرى تنفيذ نحو 94% من المعاملات المصرفية لدى المصرف ومن ضمنها تحويل الأموال، عبر القنوات الرقمية، ويتم تحديث بيانات 65% من العملاء عبر القنوات الرقمية للمصرف. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة العملاء الجدد الذين افتتحوا حسابات عبر الخدمات المصرفية الرقمية 50%.

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