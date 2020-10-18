«بزنس نيوزيلند»: الإمارات بيئة سهلة للعمل التجاري

المصدر: دبي- سيد صالح

أشادت «بزنس نيوزيلند»، وهي المؤسسة المعنية بدعم الأعمال التجارية والشركات في نيوزيلندا، بالمناخ السائد لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات، واصفة الإمارات بأنها بيئة شديدة السهولة لممارسة الأعمال التجاري، مؤكدة أن الجهات المعنية بتنظيم قواعد العمل التجاري في الإمارات، تُفَضل أن تبقى الأشياء بسيطة، لكنها دقيقة، في ما يتعلق بعمل الشركات والمشروعات التجارية في الدولة.

وأضافت أن القواعد والمتطلبات التشريعية في الإمارات، تتسم بمرونتها وعدم استسلامها للجمود، حيث تتغير وفقاً للمتغيرات والظروف الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأوصت بنصائح وإرشادات لرواد الأعمال النيوزيلنديين والشركات النيوزيلندية، الرغبة بتأسيس وجود ونشاط تجاري لها في الإمارات، مع تسليط الضوء على أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم العمل التجاري في الدولة.

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