«فيرديكت»: الإمارات بوابة نجاح شركات «فينتك» الناشئة

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت مجلة «فيرديكت» البريطانية، الإمارات، بأنها بوابة النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الناشئة، خاصة الشركات التي تتخصص في تطبيقات وخدمات التقنية المالية «فينتك».

ونشرت المجلة تقريراً عن ازدهار مجال «فينتك» في الإمارات، وعن المستقبل الواعد الذي تحظى به الشركات الناشئة التي تنشط في هذا المجال، بسبب ما توفره الدولة لها من دعم واحتضان.

ورصد التقرير اهتماماً متزايداً من جانب الإمارات بمجال «فينتك» خلال السنوات الأخيرة، في إطار اهتمامها بالتقنية عموماً، ضمن مساعيها لبناء اقتصاد مستقبلي جديد، يستند بالأساس إلى العلم والتقنية، وليس على عائدات النفط.

واستعرض التقرير مبادرات وأنشطة الإمارات في مجال «فينتك»، مع التركيز بصفة خاصة على جهود أبوظبي تحديداً في هذا المجال.

وذكر أن أبوظبي تتيح للشركات الناشئة المتخصصة في التقنية المالية، فرصاً رائعة للنمو، وتحقيق المزيد من النجاح.

وتطرق التقرير إلى أبرز تجارب أبوظبي في مجال «فينتك»، وسلط الضوء بصفة خاصة على منصة «هب 71» العالمية للشركات التقنية في أبوظبي، ودورها في دعم هذه الشركات من كافة أنحاء العالم، ومنحها دعماً مالياً وتقنياً هائلين، يمكناها من النجاح والتوسع.

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