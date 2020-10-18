اقتصادية دبي تؤكد التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي- وام

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس (كوفيد 19) المستجد.

وأظهرت الجولات الميدانية، التي تم تنفيذها أمس، واشتملت على 454 زيارة، التزاماً تاماً بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، المعمول بها في الإمارة، والرامية إلى الحد من تفشي جائحة (كوفيد 19) المستجد، من قبل مختلف المنشآت التجارية، وذلك في العديد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشادت اقتصادية دبي بالجهود المبذولة من مختلف الفئات، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها، داعية إلى ضرورة المحافظة على هذا النهج والمسار، الذي من شأنه أن يصل بالإمارة إلى برّ الأمان، ويحافظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ أيضاً على صحة وسلامة الجميع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز