إطلاق البرج A في بلووم تاورز بقرية "الجميرا سيركل"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بلووم العقارية، إطلاق البرج A، في مشروعها بلووم تاورز. ويتألف البرج من 43 طابقاً، ويقع في قرية "الجميرا سيركل"، وبدأت المراحل النهائية للمشروع من الاكتمال وسيتم تسليمه للملاك والمستثمرين بحلول نهاية شهر ديسمبر 2020.

ويضم البرج 255 وحدة سكنية. ويقدم فرصة استثمارية للملاك والمستثمرين من خلال توفيره عوائد مجدية طويلة الأجل ومضمونة بنسبة 8٪ لمدة 3 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققه إطلاق برجي B وC وتنامي الإقبال على وحدات المشروع.

وتواصل الشركة تحقيق تقدم كبير في مشاريعها رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تركز الشركة بشكل رئيسي على تسليم مشاريعها في دبي ضمن الجدول الزمني المحدد.

ويضم المشروع العديد من الخدمات والمرافق التي تشمل حوض سباحة، ونادياً صحياً ورياضياً، وممرات مشاة، ومساراً للركض ومسرحاً خاصاً للترفيه وغيرها.

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