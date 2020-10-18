مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، القرار رقم (5) لعام 2020 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لمدة عامين.

وتم تفويض مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بضمان التخطيط لجميع أنشطة المركز المالي من تطوير البنية التحتية والإدارة المالية والعلاقات مع المتعاملين وتنفيذها بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حيث سيعمل أعضاء المجلس على مواصلة التزام المركز بقيادة مستقبل القطاع المالي تعزيزاً لمكانته بوصفه المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وسيواصل عيسى كاظم رئاسة مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى جانب مهامه كمحافظ للمركز المالي.

وسيضم المجلس في عضويته كلا من: هشام عبدالله القاسم، وعبدالله جاسم بن كلبان، وعبدالله سالم الطريفي، وخلفان جمعة بلهول، وأحمد حسن بن الشيخ، وسالم علي الشرهان.

وثمّن عيسى كاظم الجهود الكبيرة التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة السابق وهم: حسين القمزي، وحمد بوعميم، وراشد سيف الجروان، الذين أنهوا مهامهم بنجاح خلال فترة عضوية المجلس.

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