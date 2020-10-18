الإمارات تعود إلى قائمة كبار ملاك سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت دولة الإمارات، إلى قائمة كبار ملاك سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد غيابها على مدي 5 أشهر متتالية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة الإمارات من أذون وسندات الخزانة ارتفعت بما قيمته 7.1 مليار دولار بنسبة 24%، إلى 36.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 29.53 مليار دولار في يوليو السابق عليه.

وخليجياً، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، حيث تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 130 مليار دولار مقابل 124.6 مليار دولار في يوليو 2020 بزيادة 4.3%، وجاءت الكويت ثانية بنحو 46.4 مليار دولار مقارنة بـ 47.9 مليار دولار، بتراجع 3.13%.

وزادت سلطنة عُمان من استثماراتها بتلك السندات إلى 6.677 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 6.065 مليار دولار في يوليو، فيما خفضت البحرين بنسبة 11.1% إلى 1.051 مليار دولار، مقارنة بـ 1.182 مليار دولار.

وأفادت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، بأن إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية عالمياً تراجعت في أغسطس بعد زيادتها لثلاثة أشهر متتالية.

وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية 7.083 تريليون دولار في أغسطس من 7.097 تريليون دولار في الشهر السابق.

وشهدت حيازات كل من اليابان والصين، وهما أكبر حائزين لسندات الخزانة الأمريكية من خارج الولايات المتحدة، انخفاضا في أغسطس إلى 1.278 تريليون دولار و1.068 تريليون دولار على الترتيب.

ولا تزال اليابان أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز