21.808 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصالات الإماراتي نهاية أغسطس

المصدر: وام

عاد سوق خدمات الاتصالات في دولة الإمارات للنمو خلال شهر أغسطس من العام 2020 حيث ارتفع إجمالي عدد المشتركين في خدمات القطاع (هاتف متحرك، هاتف ثابت، إنترنت) إلى نحو 21.808 مليون مشترك بزيادة نسبتها 1% تقريبا مقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته وذلك بحسب أحدث الاحصائيات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات .

وجاء الدعم الأكبر للنمو المسجل من الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك التي زادت بمقدار 206 آلاف اشتراك خلال شهر أغسطس من العام الجاري مما رفع إجمالي عدد المشتركين إلى 16.685 مليون مشترك بالمقارنة مع 16.479 مليون مشترك في شهر يوليو السابق.

ومع التطور في هذه الخدمة فقد زادت نسبة انتشارها من 183.1 خط إلى 185.2 خط لكل 100 نسمة خلال فترتي المقارنة ذاتها .

وتظهر احصائيات هيئة الاتصالات أن عدد الاشتراكات الفعلية في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق وصل إلى 13.107 مليون اشتراك تقريبا في أغسطس، في حين وصل العدد في نظام الفاتورة 3.578 مليون اشتراك.

وتشمل الاشتراكات الفعلية الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك فقط أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة وذلك حسبما معمول به في هيئة تنظيم الاتصالات .

وفيما يتعلق بخدمة الهاتف الثابت فقد ارتفع إجمالي عدد الاشتراكات إلى 2.127 مليون اشتراك خلال أغسطس من العام الجاري مقارنة مع 2.125 مليون في يوليو السابق، وبذلك فقد زادت نسبة انتشار الخدمة من 23.6 خط إلى 23.75 خط لكل 100 نسمة .

وعلى مستوى خدمات الإنترنت فقد بلغ عدد الاشتراكات 2.996 مليون اشتراك في أغسطس مقارنة مع نحو 3 ملايين اشتراك في يوليو ، ووصلت نسبة الانتشار 33.3 اشتراك لكل 100 نسمة .

ويتضح من خلال احصائيات هيئة الاتصالات أن جميع الاشتراكات في خدمة الإنترنت كانت في خدمة النطاق العريض، فيما لم يعد هناك أي اشتراك في خدمة الإنترنت عبر الخط الهاتفي.

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