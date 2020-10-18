24.6 % نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 24.6% مقارنة مع الأول بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي.وأوضح المركز أن أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تشمل صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث ارتفعت كميات الإنتاج 113.4% بينما ساهمت صنع الآلات والمعدات غير المصنفة بنحو 10.2% في مجمل الارتفاع بين الربع الثاني والربع الأول حيث زادت 24.1%.

وأوضح أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض 1% على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي مشيراً إلى أن أهم الأنشطة التي ساهمت في الانخفاض صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، حيث انخفضت كميات الإنتاج 54.8% وساهمت بنحو 95% في مجمل الانخفاض.

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