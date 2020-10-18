«دو» تطلق الطلب المسبق على «آيفون 12»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو» عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على هاتفي «آيفون 12 برو» و«آيفون 12» في الإمارات، حيث يمكن لسكان الإمارات التقدم بطلب الحصول على الهاتف الجديد من «دو» اعتباراً من 16 وحتى 23 الجاري.تتميز هواتف آيفون باحتوائها على أكثر نطاقات شبكة الجيل الخامس تقدماً مقارنة بأي هاتف ذكي آخر، مما يجعلها توفر تغطية شبكات الجيل الخامس في العالم.

ويمكن لعملاء «دو» في الإمارات الاستمتاع بالقدرات والميزات الفريدة التي يوفرها الهاتف الجديد عبر شبكة الجيل الخامس الموثوقة وفائقة السرعة من «دو». وتتميز هواتف «آيفون 12» بتصميمها الجديد كلياً حيث تم تزويدها بأنظمة جديدة للكاميرا، وشاشات من نوع Super Retina XDR من الحافة إلى الحافة لتجربة مشاهدة غامرة لا مثيل لها كما تقدم الهواتف الجديدة مستوىً جديداً من القوة والمتانة مع حماية الواجهة الأمامية المعززة بتقنية الدرع الخزفية Ceramic Shield وشريحة A14 Bionic التي صممتها آبل وتعد الأسرع على مستوى الهواتف الذكية. ويدفع «آيفون 12 برو» المزود بشاشة 6.1 بوصات حدود الابتكار ليمنح القدرة على تحقيق أقصى استفادة في حياتهم اليومية ويتوفر بأربعة تصاميم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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